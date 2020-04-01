Путин ввел многотысячные штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов и лишении свободы за нарушение карантина. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Подписанный главой государства закон вносит поправки в статью 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Согласно документу, за подпадающее под нее деяние гражданину грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного и юридического лица сумма возрастает до 150 и 500 тысяч рублей соответственно, сообщает ФАН.

Если из-за нарушения правил произойдет массовое заболевание или отравление людей, сумма штрафа для физического лица составит от 500 до 700 тысяч рублей. Также предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Если те же действия повлекут смерть одного человека по неосторожности, нарушителю грозит штраф от одного до двух миллионов рублей; либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет; либо лишение свободы на тот же срок.

Если в результате нарушения умрут два человека и более, виновному грозят принудительные работы на срок от четырех до пяти лет; либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Согласно действующей редакции УК РФ, массовое заболевание или отравление людей из-за нарушения карантина, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до одного года. Если в результате скончался человек, максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания с членами правительства 1 апреля Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.

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