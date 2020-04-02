Три больницы в Петербурге остановили прием пациентов из-за COVID-19

В Петербурге на карантине уже две больницы и четыре отделения из-за обнаруженных там пациентов с подозрением на COVID-19.

Во все отделения лечебных учреждений приостанавливается прием новых пациентов. Выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения также запрещается.

Вот так после смен поддерживают изолированных коллег. Выглядит душевно, но ситуация непростая, в бюджете больницы, например, не заложены деньги на содержание медперсонала, и в и без того чрезвычайных условиях врачи вынуждены выкручиваться.

Репортаж Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в закрытой на карантин Эжвинской больнице подтверждено еще 32 случая заболевания.

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