Три больницы в Петербурге остановили прием пациентов из-за COVID-19
В лечебных учреждениях, по сути, оказались заперты как минимум две тысячи человек.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В Петербурге на карантине уже две больницы и четыре отделения из-за обнаруженных там пациентов с подозрением на COVID-19.
Во все отделения лечебных учреждений приостанавливается прием новых пациентов. Выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения также запрещается.
Вот так после смен поддерживают изолированных коллег. Выглядит душевно, но ситуация непростая, в бюджете больницы, например, не заложены деньги на содержание медперсонала, и в и без того чрезвычайных условиях врачи вынуждены выкручиваться.
Репортаж Андрея Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в закрытой на карантин Эжвинской больнице подтверждено еще 32 случая заболевания.
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