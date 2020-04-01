Настоящая коронавирусная аномалия — в городской больнице Эжвинского района республики Коми, закрытой на 14-дневный карантин. Там подтверждено еще 32 случая заболевания. Причем вирус подтвержден даже у медперсонала.

Таким образом, в регионе на сегодняшний день выявлено 54 инфицированных, один из которых выздоровел и выписан, а все остальные — как раз в медучреждении Эжвинского района.

Власти заявляют, что очаг локализован, больница работает в режиме строжайшего карантина. Домой работников клиники не отпускают. У всех них, а также пациентов взяли анализы на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три больницы в Петербурге закроют на карантин из-за подтвердившегося COVID-19.

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