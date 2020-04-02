Карантин и самоизоляция: как живут регионы в условиях чрезвычайных мер безопасности

В утку про то, что Петербург поделят на сектора и поставят блокпосты на мостах и вокзалах поверили, потому что во многих российских регионах действительно вводят чрезвычайные меры безопасности, в том числе ограничивают въезды в город.

Минимум пять российских регионов пошли на это. Среди самых густонаселенных — Краснодарский край, где во всех городах и станицах, в том числе на побережье — запрещено передвигаться на личном или служебном транспорте без спецпропусков.

Введение блокпостов в Махачкале вызвало коллапс на дорогах, хотя о подобном ужесточении было объявлено заранее.

Та же картина и в Биробиджане. Автомобилистов разворачивают, пускают лишь машины с продуктами и товарами первой необходимости.

В Саратовской области, где заблаговременно решили раздать спецпропуска, пробки образовались у местных районных администраций — представители предприятий встали в очереди. Так что власти региона решили отложить нововведения до выходных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД озвучило число протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции.

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