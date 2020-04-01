МВД озвучило число протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции
Данные представлены по состоянию на 22:00 1 апреля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
МВД сообщило о составлении 1 250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые пренебрегли предписаниями Роспотребнадзора в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Данные представлены по состоянию на 22:00 1 апреля.
Речь идет о гражданах, вернувшихся из-за рубежа в те регионы РФ, где введен режим самоизоляции. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности.
Ведомство напоминает, что мероприятия по выявлению таких нарушителей продолжаются.
Кроме того, сотрудники МВД в общественных местах проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.
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