Данные представлены по состоянию на 22:00 1 апреля.

МВД озвучило число протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

МВД сообщило о составлении 1 250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые пренебрегли предписаниями Роспотребнадзора в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Данные представлены по состоянию на 22:00 1 апреля.

Речь идет о гражданах, вернувшихся из-за рубежа в те регионы РФ, где введен режим самоизоляции. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности.

Ведомство напоминает, что мероприятия по выявлению таких нарушителей продолжаются.

Кроме того, сотрудники МВД в общественных местах проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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