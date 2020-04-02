Младенец, предположительно зараженный коронавирусом, родился в Москве
По данным источника, мать малыша получила положительный тест на COVID-19.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Ребенок, зараженный COVID-19, родился в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Лента.ру».
По данным информатора, малыш появился на свет в столичной больнице № 15, которая из-за пандемии была перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом. Мать ребенка ранее получила положительный анализ на COVID-19. Женщине пришлось сделать кесарево сечение, сейчас она остается в клинике вместе с новорожденным.
Рост числа заболевших коронавирусом в России объясняется увеличением проводимых тестов на инфекцию, отметила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На данный момент страна входит в тройку лидеров по проводимому количеству анализов. По данным на 1 апреля, в России проведено более 536 тысяч тестов на COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи рассказали о последствиях «адской смеси» сезонного гриппа и коронавируса.
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