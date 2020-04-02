Врачи рассказали о последствиях «адской смеси» сезонного гриппа и COVID-19

Коронавирус крайне сложно диагностировать, если человек уже серьезно простужен.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xu Liang, Weng Xinyang, Xinhua, Matteo Biatta/Ropi,

Тема:
Эпидемия коронавируса

Одновременное заражение сезонным гриппом и коронавирусом SARS-CoV-2 (возбудитель респираторного заболевания COVID-19) может иметь тяжелейшие последствия для организма человека. Как рассказал «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН Олег Батищев, если грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, то COVID-19 — нижние.

«Это совершенно разный тип вирусов с непохожей эволюцией и биологией», — отметил он.

В случае ослабленного иммунитета процесс инфицирования вторым вирусом будет проходить более тяжело.

Опасность такого «двойного» заболевания кроется еще и в том, что если человек заболел гриппом раньше, чем коронавирусом, то в ходе диагностики второй определить достаточно проблематично. В частности, с такой практикой столкнулись китайские врачи.

С Батищевым согласен и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, который пояснил, что если грипп находится в активной фазе, а коронавирус только проник в организм человека, то концентрация последнего крайне низка и вычислить его сложно.

Также специалисты обратили внимание на разницу между процентом смертности от гриппа и коронавируса. От COVID-19 умирает больше людей, однако сезонным гриппом заболевают гораздо большее число людей, и он также уносит немало жизней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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