При пожаре в госпитале в Москве пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в больнице в Центральном Административном округе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, он был осмотрен медиками и отказался от госпитализации.

Пожар случился в хирургическом отделении больницы. По словам очевидцев, задымление было видно на третьем этаже медицинского учреждения. По предварительным данным, горел строительный мусор. Спасатели вовремя провели эвакуацию, в настоящий момент идет локализация огня.

В настоящий момент возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что склад со спиртовыми емкостями полыхает на западе Москвы.