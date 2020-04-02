При пожаре в госпитале в Москве пострадал один человек
Остальные пациенты и персонал были своевременно эвакуированы.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Один человек пострадал при пожаре в больнице в Центральном Административном округе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, он был осмотрен медиками и отказался от госпитализации.
Пожар случился в хирургическом отделении больницы. По словам очевидцев, задымление было видно на третьем этаже медицинского учреждения. По предварительным данным, горел строительный мусор. Спасатели вовремя провели эвакуацию, в настоящий момент идет локализация огня.
В настоящий момент возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что склад со спиртовыми емкостями полыхает на западе Москвы.
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