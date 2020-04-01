Склад со спиртовыми емкостями полыхает на западе Москвы
На место происшествия следует руководство столичного ГУ МЧС.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Склад со спиртовыми емкостями полыхает на западе Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах столицы, возгорание зафиксировано по адресу Бережковская набережная, дом 20, корпус 6.
«Произошло загорание на складе в помещении со спиртовыми емкостями. Наблюдается открытое горение с одного из окон», — цитирует собеседника агентство.
Площадь пожара уточняется. На место происшествия следует руководство ГУ МЧС Москвы.
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