Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус
По мнению поставщиков топлива, продолжительный период низких цен может обернуться существенными убытками в этой сфере.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Цена на российскую нефть марки Urals упала до 13 долларов за баррель. Это минимальный показатель с 1999 года.
Поставщики нефти обеспокоены, что продолжительный период низких цен на топливо может обернуться для них серьезными убытками.
Расходы на добычу нефти, ее доставку, выплаты зарплаты работникам и налоги превысили ее стоимость от продажи на рынке. Сейчас это примерно минус 1200 рублей за тонну.
По оценкам экспертов, при самом худшем развитии ситуации, часть российских месторождений нефти могут быть закрыты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти.
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?