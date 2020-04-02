Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

Цена на российскую нефть марки Urals упала до 13 долларов за баррель. Это минимальный показатель с 1999 года.

Поставщики нефти обеспокоены, что продолжительный период низких цен на топливо может обернуться для них серьезными убытками.

Расходы на добычу нефти, ее доставку, выплаты зарплаты работникам и налоги превысили ее стоимость от продажи на рынке. Сейчас это примерно минус 1200 рублей за тонну.

По оценкам экспертов, при самом худшем развитии ситуации, часть российских месторождений нефти могут быть закрыты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти.