По мнению поставщиков топлива, продолжительный период низких цен может обернуться существенными убытками в этой сфере.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Цена на российскую нефть марки Urals упала до 13 долларов за баррель. Это минимальный показатель с 1999 года.

Поставщики нефти обеспокоены, что продолжительный период низких цен на топливо может обернуться для них серьезными убытками.

Расходы на добычу нефти, ее доставку, выплаты зарплаты работникам и налоги превысили ее стоимость от продажи на рынке. Сейчас это примерно минус 1200 рублей за тонну.

По оценкам экспертов, при самом худшем развитии ситуации, часть российских месторождений нефти могут быть закрыты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Как ограничение работы метро отразилось на жизни петербуржцев
6:16
«Не спрятаться в карантине»: Animal ДжаZ сняли клип в костюмах химзащиты
6:08
Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус
6:01
Как худеют Степаненко, Бабкина и Лолита? Секреты звезд
5:49
Карантин и самоизоляция: как живут регионы в условиях чрезвычайных мер безопасности
5:37
Фергюсон призвал лишить Нурмагомедова титула после отмены боя

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок