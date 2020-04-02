Знаменитый тренер вспомнила любимого супруга в день его рождения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; Instagram @t.a.tarasova

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась архивным фото из семейного альбома с подписчиками в Instagram. Снимок, сделанный в день ее свадьбы с пианистом Владимиром Крайневым, она выложили в день его рождения.

«День рождения Володи. Наше свадебное фото», — подписала кадр Тарасова.

Татьяна Тарасова и Владимир Крайнев прожили в браке более 30 лет. Супруга знаменитого тренера не стало в 2011 году. Он умер от аневризмы легочной артерии после продолжительной болезни, а его жена трудно переживала уход любимого человека.

Instagram @t.a.tarasova

Поклонники Тарасовой близко к сердцу приняли ее откровение. Они решили поддержать ее в комментариях. Многие выражали восхищение ее жизненной стойкостью.

«Он с вами всегда»

«Вы были прекрасной парой!»

«Спасибо, что делитесь!»

«Вечная память»

«Как любуются друг с другом! Восхитительно», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Тарасова показала, как выглядела в 16 лет.

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