Татьяна Тарасова показала, как выглядела в 16 лет

Фото Татьяны Тарасовой в юности появилось на ее странице в Instagram. Заслуженный тренер России по фигурному катанию выложила снимок, на котором ее запечатлели в 16-летнем возрасте на сборах в Абхазии.

Через год молодая фигуристка в паре с Георгием Проскуриным завоевала бронзовую медаль на чемпионате СССР и впервые приняла участие в чемпионатах Европы и мира. Еще через год, в 1965-м, пара завоевала «серебро» на первенстве Советского Союза, а в 1967 — «золото» на Зимней универсиаде. После этого Татьяна начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. На этом поприще она достигла высот и воспитала немало чемпионов.

Instagram @t.a.tarasova

На черно-белом снимке Тарасова изображена в профиль. Фотограф запечатлел ее улыбающейся. Подписчики отметили, что кадр получился на редкость удачным, а девушка на фото весьма привлекательна.

«Вы юны и прекрасны, Татьяна Анатольевна, а сейчас мудры и очаровательны!»

«Вы прелестны всегда, а в 16 — просто очарование!»

«Татьяна Анатольевна, уважаемая, вы и раньше, и сейчас умница-красавица!» — прокомментировали фолловеры.

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