Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в заполярном Норильске

Первые два пациента с диагнозом коронавирус обнаружены в Норильске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По данным городской администрации, пациенты были помещены в больницу, где их изолировали для нераспространения инфекции. При этом, как отмечается, болезнь COVID-19 протекает у них без симптомов.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 1 апреля было выявлено 20 случаев коронавируса. Из них четверо пациентов уже вылечились. Смертельных случаев в регионе нет.

В России на сегодняшний день зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом. 190 пациентов уже излечились от инфекции. Летальных случаев — 24. На данный момент проведено уже более 536 тысяч тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, что вирусолог рассказал, когда в России ожидать пик заболеваемости COVID-19.

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