Пик заболевания коронавирусом может быть пройден в России уже через десять дней. Такое мнение в интервью изданию «Известия» высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Вирусолог отметил, что преодолеть пик распространения инфекции так скоро стране поможет именно жесткий режим изоляции, введенный ранее властями в ряде регионов. В противном случае Россию бы ждал самый неоптимистичный сценарий, когда лечебные учреждения бы переполнились больными, и не хватало медицинских ресурсов для лечения всех заразившихся.

«Если бы эти меры не были введены, то катастрофический пик заболеваемости (хуже, чем в Италии) случился бы во второй половине апреля. Сейчас же, если меры будут строго выполняться, мы увидим снижение заболеваемости. В худшем случае получим отсрочку пика на конец мая — июнь. В лучшем пик будет пройден уже дней через десять, и дальше начнется спад», — заверил ученый.

Кроме того, вирусолог напомнил, что снижению заболеваемости способствует теплая погода, когда воздух прогревается выше 25 градусов тепла. При этом он не исключил, что может быть вторая волна инфекции осенью.

По данным на 1 апреля, в России заразились коронавирусом 2777 человек. Выздоровели — 190. Летальный исход зафиксирован в 24 случаях. В целях усиления мер по борьбе с COVID-19 в России были введены нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД озвучило число протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции.

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