Артем Дзюба хотел бы «перевоплотиться» в Дженнифер Энистон

Нападающий футбольной команды «Зенит» Артем Дзюба в прямом эфире в Instagram с Тиной Канделаки рассказал, что хотел бы некоторое время пожить в теле актрисы Дженифер Энистон. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Понятно, что люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ею. Она снималась в „Друзьях“, встречалась с Брэдом Питтом. Он допустил огромную ошибку. Дженнифер намного круче Анджелины Джоли», — поделился Артем Дзюба.

Также Дзюбе интересна личность Екатерины II. По его словам, она была умной и коварной женщиной. Футболист отметил, что хотел бы «перевоплотиться» в императрицу, чтобы посмотреть, как она жила в свою эпоху и чем занималась.

Также форвард «Зенита» добавил, что не прочь побыть несколько дней привлекательной женщиной, «чтобы пофеерить». Например, Джессикой Альбой или Кейт Бекинсейл.

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