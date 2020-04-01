Бекхэмы приобрели квартиру в Майами за $25 миллионов

Дэвид и Виктория Бекхэм купили роскошную квартиру в Майами, пишет портал 7days.ru. Супруги стали обладателями двухэтажных апартаментов в новом небоскребе One Thousand Museum. За 25 миллионов долларов пара получила по комнате на каждого члена семьи, кухню с гостиной зоной, пять ванных комнат, личный бассейн, парковку для автомобиля на крыше, куда можно подняться на специальном лифте, и площадку для вертолета. Из окон каждой спальни открывает вид на океан.

Виктория сопротивлялась переезду в США из Великобритании, но в результате последовала за мужем. Покупка жилья в американском штате Флорида требовалась Дэвиду в связи с его постоянной работой.

Несколько лет назад Бекхэм стал владельцем американского клуба «Интер Майами» и вложился в строительство тренировочного центра для него. В 2020 году команда дебютировала в лиге MLS — высшем дивизионе Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на адвокате-миллионерше.