Дэвид и Виктория поселились в элитных апартаментах нового небоскреба с видом на океан.

Бекхэмы приобрели квартиру в Майами за $25 миллионов

Фото: Instagram @victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм купили роскошную квартиру в Майами, пишет портал 7days.ru. Супруги стали обладателями двухэтажных апартаментов в новом небоскребе One Thousand Museum. За 25 миллионов долларов пара получила по комнате на каждого члена семьи, кухню с гостиной зоной, пять ванных комнат, личный бассейн, парковку для автомобиля на крыше, куда можно подняться на специальном лифте, и площадку для вертолета. Из окон каждой спальни открывает вид на океан.

Виктория сопротивлялась переезду в США из Великобритании, но в результате последовала за мужем. Покупка жилья в американском штате Флорида требовалась Дэвиду в связи с его постоянной работой.

Несколько лет назад Бекхэм стал владельцем американского клуба «Интер Майами» и вложился в строительство тренировочного центра для него. В 2020 году команда дебютировала в лиге MLS — высшем дивизионе Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на адвокате-миллионерше.

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