Экс-солистка SEREBRO порадовала фанатов пикантным фото
Полина Фаворская написала романтичное стихотворение и сопроводила его откровенным снимком.
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Фото, видео: Instagram @favlav, @young__rad
Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская решила поделиться с подписчиками в Instagram литературным детищем. Певица написала романтичное стихотворение о лете и любви. Свой поэтический шедевр звезда сопроводила откровенной фотографией.
На снимке Полина Фаворская сидит с оголенными ягодицами на подоконнике, закинув ноги на оконную раму.
«Обещай мне… Когда наступит лето, мы купим мои любимые конфеты (киндеры сюрпризы) и пойдем кататься в парк на скейтах», — написала поп-дива в микроблоге.
Фанатам очень понравилось трогательное стихотворение Полины Фаворской. Многие поклонники удивились таланту исполнительницы к поэзии. Однако большинство пользователей соцсети отметили потрясающую фигуру любимицы, а вовсе не ее дар. Особое внимание было уделено ее стройным длинным ножкам. Юзеры оставили под публикацией множество комментариев со словами восхищения.
«Кайфовая»;
«Куколка, шикарная красавица!»
«Солнечный зайчик ты», — написали фолловеры.
28-летняя Полина Наливалкина, снискавшая популярность под творческим псевдонимом Фаворская, родилась в Волгограде. Девушка стала знаменитой после участия в скандальном реалити-шоу «Каникулы в Мексике».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Фаворская показалась фанатам в клетчатом топе на голое тело.
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