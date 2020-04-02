Полина Фаворская написала романтичное стихотворение и сопроводила его откровенным снимком.

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Фото, видео: Instagram @favlav, @young__rad

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская решила поделиться с подписчиками в Instagram литературным детищем. Певица написала романтичное стихотворение о лете и любви. Свой поэтический шедевр звезда сопроводила откровенной фотографией.

На снимке Полина Фаворская сидит с оголенными ягодицами на подоконнике, закинув ноги на оконную раму.

«Обещай мне… Когда наступит лето, мы купим мои любимые конфеты (киндеры сюрпризы) и пойдем кататься в парк на скейтах», — написала поп-дива в микроблоге.

Instagram @favlav

Фанатам очень понравилось трогательное стихотворение Полины Фаворской. Многие поклонники удивились таланту исполнительницы к поэзии. Однако большинство пользователей соцсети отметили потрясающую фигуру любимицы, а вовсе не ее дар. Особое внимание было уделено ее стройным длинным ножкам. Юзеры оставили под публикацией множество комментариев со словами восхищения.

«Кайфовая»;

«Куколка, шикарная красавица!»

«Солнечный зайчик ты», — написали фолловеры.

28-летняя Полина Наливалкина, снискавшая популярность под творческим псевдонимом Фаворская, родилась в Волгограде. Девушка стала знаменитой после участия в скандальном реалити-шоу «Каникулы в Мексике».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Фаворская показалась фанатам в клетчатом топе на голое тело.

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