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«Ты — кекс»: Полина Фаворская показалась фанатам в клетчатом топе на голое тело

, 17:41 | Валентин Черников 138

Экс-солистка группы SEREBRO выложила в Instagram домашнее селфи.

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Фото, видео: Instagram @favlav

Домашнее селфи Полины Фаворской меньше чем за час отметили значком «нравится» 11 тысяч подписчиков. Бывшая солистка группы SEREBRO снялась с распущенными, слегка взъерошенными волосами в красном клетчатом топе.

Певица выбрала такой ракурс фото, что взгляд фанатов невольно падает на бюст. Также полностью не вошедший в кадр топ можно принять за бюстгальтер, что придает снимку дополнительную «перчинку».

Девушка оставила пикантное фото без подписи.

Instagram @favlav

В комментариях фанаты певицы спросили ее о новых альбомах. После ухода из SEREBRO Полины Наливалкина, известная как Фаворская, выступает под псевдонимом FAVLAV.

Но были и те, что отметили именно ее сексуальность и даже признались в любви.

«Боже, Полина, какая же ты красивая!»

«Шикарная»;

«Люблю безумно Поля»;

«Ты - кекс», — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная экс-солистка SEREBRO Полина Фаворская восхитила подписчиков.

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