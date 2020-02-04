Домашнее селфи Полины Фаворской меньше чем за час отметили значком «нравится» 11 тысяч подписчиков. Бывшая солистка группы SEREBRO снялась с распущенными, слегка взъерошенными волосами в красном клетчатом топе.

Певица выбрала такой ракурс фото, что взгляд фанатов невольно падает на бюст. Также полностью не вошедший в кадр топ можно принять за бюстгальтер, что придает снимку дополнительную «перчинку».

Девушка оставила пикантное фото без подписи.

Instagram @favlav

В комментариях фанаты певицы спросили ее о новых альбомах. После ухода из SEREBRO Полины Наливалкина, известная как Фаворская, выступает под псевдонимом FAVLAV.

Но были и те, что отметили именно ее сексуальность и даже признались в любви.

«Боже, Полина, какая же ты красивая!»

«Шикарная»;

«Люблю безумно Поля»;

«Ты - кекс», — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная экс-солистка SEREBRO Полина Фаворская восхитила подписчиков.