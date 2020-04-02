У членов экипажа «Победы» подтвердился коронавирус
| Ниса Мурзанаева Общество 40
Авиакомпания прекратила любые полеты до 31 мая.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков рассказал, что среди его сотрудников есть люди, инфицированные коронавирусом.
«У нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» вернула на родину всех своих пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении в Черногории из-за ограничений на фоне коронавируса.
Читайте также
+5° 751 мм рт. ст.
65%
65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?