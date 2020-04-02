У членов экипажа «Победы» подтвердился коронавирус

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков рассказал, что среди его сотрудников есть люди, инфицированные коронавирусом.

«У нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» вернула на родину всех своих пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении в Черногории из-за ограничений на фоне коронавируса.