«Победа» вернула на родину из Черногории всех своих пассажиров

Лоукостер «Победа» вернул всех своих клиентов из Черногории в Москву. 19 и 20 марта авиакомпания выполнила четыре рейса для эвакуации россиян, оказавшихся заложниками внезапно закрытого из-за коронавируса воздушного пространства. Часть клиентов лоукостера доставила на родину авиакомпания «Аэрофлот».

«Мы счастливы, что все наши клиенты уже сейчас находятся дома, это очень здорово. Конечно, та ситуация, в которой они оказались в Черногории, она совершенно чудовищная и бесчеловечная. С таким отношением к россиянам „Победа“ еще не сталкивалась ни в одной другой стране, куда нам пришлось в последнее время пришлось приостановить полеты из-за эпидемии коронавируса», — сказала в интервью 5-tv.tu пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова.

По ее словам, люди практически двое суток оставались без какой-либо информации, без какой-либо помощи и поддержки со стороны местных властей.

«Мы выражаем огромную благодарность МИДу России и посольству России в Черногории за то, что они помогли получить нам разрешение на вывоз наших клиентов, помогли нам с трансфером, помогли с разрешением нашим клиентам. За всю вшу поддержку спасибо вам большое», — добавила Селиванова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, около двух тысяч российских туристов не могли вернуться домой с 16 марта, когда власти Черногории объявили о закрытии границ из-за угрозы распространения коронавируса. Обратно в отели их не пускали без справки о состоянии здоровья, а кроме того, в стране перестали работать рестораны. При этом власти Черногории несколько дней игнорировали просьбы российской стороны разрешить вывезти своих граждан на родину.