Национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке»

Полсотни музыкантов — буквально в домашних тапочках — играли свои партии, находясь далеко друг от друга, но так же слаженно, как будто выступали в филармонии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / g90; 5-tv.ru

Понятие квартирный концерт в условиях коронавируса приобрело новый смысл. Национальный оркестр Франции сыграл на «удаленке». Исполнили «Болеро» — классический хит своего соотечественника Равеля.

Полсотни музыкантов — буквально в домашних тапочках — играли свои партии, находясь далеко друг от друга. Но получилось так же слаженно, как будто они выступали в филармонии. Труднее всего пришлось музыканту, который играет на большой ударной установке — она не поместилась в квартире. Поэтому он отбивал ритм половником и ложками и стучал по стульям.

Трансляцию необычного концерта в интернете посмотрели почти миллион человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа переживает «коронакризис».

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