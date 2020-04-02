Национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке»

Понятие квартирный концерт в условиях коронавируса приобрело новый смысл. Национальный оркестр Франции сыграл на «удаленке». Исполнили «Болеро» — классический хит своего соотечественника Равеля.

Полсотни музыкантов — буквально в домашних тапочках — играли свои партии, находясь далеко друг от друга. Но получилось так же слаженно, как будто они выступали в филармонии. Труднее всего пришлось музыканту, который играет на большой ударной установке — она не поместилась в квартире. Поэтому он отбивал ритм половником и ложками и стучал по стульям.

Трансляцию необычного концерта в интернете посмотрели почти миллион человек.

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