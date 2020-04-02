Национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке»
Полсотни музыкантов — буквально в домашних тапочках — играли свои партии, находясь далеко друг от друга, но так же слаженно, как будто выступали в филармонии.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / g90; 5-tv.ru
Понятие квартирный концерт в условиях коронавируса приобрело новый смысл. Национальный оркестр Франции сыграл на «удаленке». Исполнили «Болеро» — классический хит своего соотечественника Равеля.
Полсотни музыкантов — буквально в домашних тапочках — играли свои партии, находясь далеко друг от друга. Но получилось так же слаженно, как будто они выступали в филармонии. Труднее всего пришлось музыканту, который играет на большой ударной установке — она не поместилась в квартире. Поэтому он отбивал ритм половником и ложками и стучал по стульям.
Трансляцию необычного концерта в интернете посмотрели почти миллион человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа переживает «коронакризис».
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?