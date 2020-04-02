Как Европа переживает «коронакризис»

В Германии из-за коронавируса резко выросла безработица. Уволить работника в стране не так-то просто, но без дела теперь сидят сотни тысяч немцев. Экономике страны, да и всей Европы в целом, предрекают катастрофу. Видимо, поэтому Швеция решила вообще ничего не предпринимать против коронавируса — здесь все работают в прежнем режиме. В правительстве решили, что лучше дружно переболеть и идти дальше. То, что этот вариант уже не сработал в Британии, почему-то никого не смущает.

О том, как Европа переживает глубочайший кризис в истории, в репортаже собственного корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

По оценкам ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в Европе за последнюю неделю удвоилось. Вместе с тем, страны Евросоюза призвали не нарушать основные права граждан в условиях пандемии.

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