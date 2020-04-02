Как Европа переживает «коронакризис»
Отойдя от шока первых недель самоизоляции, жители европейских стран пытаются избежать удушающих для бизнеса последствий пандемии COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru
В Германии из-за коронавируса резко выросла безработица. Уволить работника в стране не так-то просто, но без дела теперь сидят сотни тысяч немцев. Экономике страны, да и всей Европы в целом, предрекают катастрофу. Видимо, поэтому Швеция решила вообще ничего не предпринимать против коронавируса — здесь все работают в прежнем режиме. В правительстве решили, что лучше дружно переболеть и идти дальше. То, что этот вариант уже не сработал в Британии, почему-то никого не смущает.
О том, как Европа переживает глубочайший кризис в истории, в репортаже собственного корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.
По оценкам ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в Европе за последнюю неделю удвоилось. Вместе с тем, страны Евросоюза призвали не нарушать основные права граждан в условиях пандемии.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 2 апр
- Жители США и Италии благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
- 2 апр
- Психолог объяснила природу страха находящихся на самоизоляции людей
- 2 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 2 апреля
- 2 апр
- Россияне назвали новорожденного ребенка в честь коронавируса
- 2 апр
- «Странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии
- 2 апр
- Власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая
- 2 апр
- «Не смывают органику»: врач об алкогольных напитках, как средствах обеззараживания
- 2 апр
- Пациентов с пневмонией в России начнут тестировать на коронавирус
- 2 апр
- Путин назвал преимущество режима самоизоляции
- 2 апр
- Победитель «домашнего» конкурса «Любэ» сможет спеть с Расторгуевым на одной сцене
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?