Астролог Алла Новокрещенова рассказала, в какой день апреля и как загадывать желания, чтобы они осуществились.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Апрель подарит лишь один день для исполнения заветных желаний, но загаданное в этот день обязательно исполнится. Об этом рассказала 5-tv.ru астролог Алла Новокрещенова.

«В астрологии есть два энергетически мощных дня, когда все, что мы посадим, принесет плоды. Один такой будет совсем скоро — Акшая Тритья. В этом году он выпадает на 26 апреля — с восьми утра до восьми утра 27 апреля. Следующая дата — Виджая Дашами — будет осенью, в конце октября», — поделилась эксперт.

Слово «Акшая» на санскрите означает «непобедимый, неуничтожаемый», а «Тритья» — это третий лунный день. Как сыздавна считалось в индуизме, такой день благоприятен для любого начинания. С этим частично согласны и астрологи. Эту переходящую дату принято считать благоприятным периодом, который поможет осуществить заветные мечты. Но для этого желания нужно загадывать правильно. Так, по словам Новокрещеновой, важно соблюсти баланс между желаниями разных уровней.

«Для они (желания — Прим. ред.) должны быть из всех сфер нашей жизни. Примерно в равном количестве должен быть затронут социальный уровень, интеллектуальный духовный и физический. Одни материальные желания сейчас загадывать нельзя. Кроме того, Юпитер зашел в самое слабое положение. Поэтому материальные желание вряд ли исполнятся. Их нужно отложить на осень», — предупредила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ожидать лучший день в году, согласно лунному календарю.

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Когда в апреле нужно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились

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