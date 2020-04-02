Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова ждет второго ребенка
Об этом звезда сообщила в своем профиле в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_shahidzhanova
Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Лисова сегодня опубликовала пост в профиле в Instagram, где сообщила о беременности. Со своим супругом Михаилом Шахиджановым Анастасия ждет второго ребенка. Об этом сообщило издание Starhit.ru.
«Это вам не шутки. Ждем еще одно наше чудо», — подписала пост Лисова.
Анастасия специально выложила фото сегодня, а не вчера — 1 апреля, чтобы подписчики не расценили это как розыгрыш. Судя по фото, Анастасия находится на втором триместре. Пол ребенка пара еще не знает.
Первого ребенка Мирославу Лисова родила в феврале 2018 года. Муж Анастасии старше ее на 20 лет. По словам бывшей участницы «Дома-2», разница в возрасте ни капли не мешает их отношениям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева опубликовала фото со своими «детьми».
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