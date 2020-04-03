Супруг знаменитой певицы ответил хейтерам, считающих ее доходы.

Пригожин раскрыл сумму уплаченных Валерией налогов

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин редко реагирует на хейтеров, распространяющих в сети всевозможные слухи. Однако когда дело коснулось его любимой супруги Валерии, продюсер буквально вышел из себя.

На днях артистка совместно с платформой Okko организовала онлайн-концерт, чтобы порадовать зрителей, находящихся на карантине. Фанаты звезды были в восторге от такого неожиданного сюрприза, но среди добрых людей нашлись и те, кто быстренько подсчитал выручку Валерии за импровизацию. Так, по версии злопыхателей, гонорар певицы составил около трех миллионов рублей.

Иосиф Пригожин не стал терпеть откровенное хамство и в беседе с сайтом KP.RU честно рассказал, сколько зарабатывает и на что тратит «большие» гонорары его супруга.

«Да, доходник большой, но и расходник внушительный. Одних только налогов за прошлый год мы на двоих с Валерией, как индивидуальные предприниматели, заплатили около 13,3 миллионов рублей», — пояснил Пригожин.

Кроме того, продюсер отметил, что большая часть средств уходит на зарплату музыкантам, сценические костюмы, рекламу, съемку клипов, аренду концертных залов и офисов. По его словам, это не блажь, а необходимые статьи расхода для ведения предпринимательской деятельности.

«И после этого люди хотят, чтобы артист работал бесплатно и жил в нищете? А понравится им, если их родители будут работать бесплатно? При этом мы живем в квартире, у нас нет загородного дома на Рублевке. Да, есть дача в Швейцарии, но она стоит как на Рублевке сарай. Мы не купаемся в роскоши», — настаивает Иосиф.

Instagram @prigozhin_iosif

В числе прочего, супруг Валерии заявил, что немногие отечественные артисты согласятся выступить за скромный гонорар перед своими поклонниками. А о благотворительности и речи быть не может. Валерия же, в свою очередь, всегда рада дать бесплатный концерт для социальных служб, медиков, профсоюзов и по профессиональным праздникам для различных организаций. Однако почему-то об этом хейтеры говорить не любят.

«Кто распространяет это вранье? Неужели людям этого мало?» — возмутился знаменитый продюсер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супругу Иосифа Пригожина могут лишить квартиры в Москве за миллионные долги.

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