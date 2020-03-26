«Могу плакать без причины»: Подольская пожаловалась на истерический стресс

Певица Наталья Подольская призналась, что впала в состояние «истерического стресса» и теперь периодически плачет без причины. Она призналась на радио, что всегда плохо себя чувствует при выпуске нового альбома.

«Новый альбом — это всегда очень трогательное событие для меня. Каждый раз, когда я выпускаю новый альбом или песню я впадаю в состояние стресса. Я жду реакции моих поклонников, что с ними будет дальше. Я впадаю в истерический стресс. Я могу плакать без причины. Причина конечно есть, но она понятна только мне», — цитирует Подольскую сайт Teleprogramma.pro.

Издание отмечает, что в начале марта у певицы вышел новый альбом под названием «Плачь». В него вошли десять песен, три из которых новые, а остальные семь из предыдущего творчества певицы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Натальи Подольской, на котором ее муж Владимир Пресняков играет с маленьким сыном Артемом. Подвыпивший отец притворяется опасным злодеем, а ребенок — воином-освободителем.