«Могу плакать без причины»: Подольская пожаловалась на истерический стресс
Певица заявила, что только она понимает причину своего состояния.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Наталья Подольская призналась, что впала в состояние «истерического стресса» и теперь периодически плачет без причины. Она призналась на радио, что всегда плохо себя чувствует при выпуске нового альбома.
«Новый альбом — это всегда очень трогательное событие для меня. Каждый раз, когда я выпускаю новый альбом или песню я впадаю в состояние стресса. Я жду реакции моих поклонников, что с ними будет дальше. Я впадаю в истерический стресс. Я могу плакать без причины. Причина конечно есть, но она понятна только мне», — цитирует Подольскую сайт Teleprogramma.pro.
Издание отмечает, что в начале марта у певицы вышел новый альбом под названием «Плачь». В него вошли десять песен, три из которых новые, а остальные семь из предыдущего творчества певицы.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео Натальи Подольской, на котором ее муж Владимир Пресняков играет с маленьким сыном Артемом. Подвыпивший отец притворяется опасным злодеем, а ребенок — воином-освободителем.
Читайте также
60%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?