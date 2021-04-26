Как выглядел сын Никаса Сафронова до огромного набора веса — фото

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Виктория Андреева
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Лука не всегда был тучным и имел скандальную репутацию. Когда-то молодой человек был невероятно привлекательным.

Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Совсем недавно сын известного художника Никаса Сафронова 30-летний Лука вышел на связь с подписчиками и заявил о намерении «взяться за себя». В своем Instagram 242-киллограмовый молодой человек опубликовал фото, где попытался повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.

«Анастасия, я принимаю твой ''Шпагатный Челлендж»», — сообщил Сафронов-младший.

Instagram @lukasafronovofficial

Фанаты скандально известного Луки от такой новости явно пришли в восторг. Все-таки огромный вес — это, прежде всего, проблемы со здоровьем. Ну, а кому хочется постоянно болеть?

«Да неужели? Давай, дружище, ты сможешь похудеть!»

«Лука, я с тобой! Давно пора!» — поддержали фолловеры звезду.

Instagram @lukasafronovofficial

Кроме того, поклонники знаменитости поспешили напомнить ему, каким он был, пока не набрал лишние 166 килограммов. Так, фолловеры ссылались на ранние фото сына художника, где он — настоящий красавец. Кажется, еще каких-то девять лет назад никто и подумать не мог, что талантливый и симпатичный пианист Лука вскоре прославится, как парень, застрявший в уборной самолета.

В одном из своих интервью Сафронов-младший как-то признался: сладкое — это его слабость. Зная это, за каждое поражение на конкурсе пианистов, родители мальчика лишали его булочек и конфет, а за каждую победу, наоборот, вели в кондитерскую.

Instagram @lukasafronovofficial

Кроме того, оказалось, что Лука всегда имел склонность к полноте. Так, в семь лет он весил 49 килограммов, в восемь — 62, а еще через три года его вес перевалил за сотню килограммов. Поначалу звездный отец подростка пытался вразумлять его и даже угрожал прекратить всякое общение, если тот не приведет себя в форму. Испугавшись, мальчик стал заниматься спортом и в 2008 году достиг идеала: теперь музыкант напоминал модель с глянцевых обложек журналов.

Впрочем, надолго остаться в новом весе Луке не удалось. Вскоре он вновь вернул потерянные килограммы и с каждым годом лишь продолжал увеличиваться в объемах.

Возможно, свежий пост Сафронова-младшего и в правду говорит о том, что звездный отпрыск решил взяться за себя. Так это или нет — скоро узнаем. Однако фанаты Луки очень на это надеются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лука Сафронов всерьез запаниковал из-за отсутствия туалетной бумаги на полках магазинов.

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