Дипломат попыталась обвинить Россию в эскалации конфликта, но в итоге публично опозорилась.
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey
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Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом в интервью ABC News.
Рассуждая о том, что Россия якобы идет на эскалацию конфликта, дипломат заявила об атаке на «второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».
Также Нуланд выразила беспокойство из-за возможного появления на территории Украины тренировочных баз НАТО, так как это «сделает их целью российских военных и втянет блок в прямой конфликт с Россией».
Она напомнила, что у Североатлантического альянса есть множество баз на территориях стран — членов блока. Например, в Польше и Германии.
Президент РФ Владимир Путин в общении с журналистами в китайском Харбине заявил об отсутствии на сегодняшний день у российской армии планов по взятию под контроль Харькова.
Глава государства подчеркнул, что наступление ВС РФ на харьковском направлении связано с созданием буферной зоны, необходимой для того, чтобы прекратить ракетные и артиллерийские атаки украинских боевиков на российские регионы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских боевиков на харьковском направлении.
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