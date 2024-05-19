Худший сценарий: как возможный уход Раиси изменит политику Ирана

О судьбе главы исламской республики ничего неизвестно после крушения его вертолета.

Политика Ирана кардинально не изменится в том случае, если президент страны Эбрахим Раиси все же скончается в результате жесткой посадки вертолета. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, востоковед Владимир Сажин.

Он пояснил, что в государственной иерархии Ирана президент занимает второе место после верховного лидера. По сути, Раиси выполняет обязанности премьер-министра, должности которого в стране номинально нет.

То есть он формирует правительство и управляет исполнительной властью. Таким образом, подчеркнул Сажин, серьезных изменений в политике Ирана в связи с возможным уходом Раиси не будет, так как политический курс страны формирует верховный лидер — аятолла Али Хаменеи.

«Он (президент Ирана — Прим. ред.) выполняет тактические задачи, которые в стратегическом плане ставит верховный лидер. От президента Ирана мало что зависит. Тем более, Раиси уже сформировал правительство в 2021 году, когда был избран. Он сформировал правительство, соответствующее его политическим интересам и одобренное верховным лидером и Меджлисом (парламентом). Поэтому что-то поменяться там не может», — отметил Сажин.

Эксперт не исключил, что обязанности Раиси после его возможного ухода возьмет на себя вице-президент страны. На этом изменения закончатся, убежден востоковед.

Сажин при этом считает, что крушение воздушного судна с президентом Ирана на борту — случайность, вызванная погодными условиями.

Вертолет, на котором находились Эбрахим Раиси и ряд других высокопоставленных лиц Ирана, совершил жесткую посадку в горах на пути из Азербайджана.

Президент вместе с делегацией возвращался в Тегеран после визита в соседнюю страну, когда их воздушное судно попало в густой туман при пересечении горной местности. О судьбе Раиси пока ничего неизвестно, спасатели до сих ведут поиски вертолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране опасаются за жизнь Раиси после крушения вертолета.