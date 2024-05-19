Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом Раиси

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 921 0

Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом

Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом Раиси

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

И заодно призвал жителей не волноваться во избежание «сбоев в управлении государством».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в первом заявлении после жесткой посадки вертолета с Эбрахимом Раиси на борту выразил надежду, что президент страны выжил.

«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — сказал он.

Хаменеи добавил, что если иранцы «не будут волноваться» из-за ЧП с вертолетом президента Ирана, «сбоев в управлении государством» не произойдет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жизни Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана «в опасности после крушения вертолета». Их борт совершил жесткую посадку в горах на пути из Азербайджана.

Они возвращались после визита в соседнюю страну, когда их воздушное судно попало в густой туман при пересечении горной местности.

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