Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом Раиси
Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом
Фото: www.globallookpress.com / Shadati
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И заодно призвал жителей не волноваться во избежание «сбоев в управлении государством».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в первом заявлении после жесткой посадки вертолета с Эбрахимом Раиси на борту выразил надежду, что президент страны выжил.
«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — сказал он.
Хаменеи добавил, что если иранцы «не будут волноваться» из-за ЧП с вертолетом президента Ирана, «сбоев в управлении государством» не произойдет.
Ранее 5-tv.ru писал, что жизни Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана «в опасности после крушения вертолета». Их борт совершил жесткую посадку в горах на пути из Азербайджана.
Они возвращались после визита в соседнюю страну, когда их воздушное судно попало в густой туман при пересечении горной местности.
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