Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Суд ранее оставил фигурантов дела еще на три месяца под стражей.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Апелляционная жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» была направлена в Басманный суд Москвы. Сведения об этом появились в базе данных столичных судов.
Согласно информации, жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову*, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде*, Назримаду Лутфуллои* и Якубджону Юсуфзоде*. Кто из четверых подал апелляционную жалобу, не уточняется.
Басманный суд Москвы 16 мая продлил арест на три месяца, до 22 августа, обвиняемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — Мухаммадсобиру Файзову*, Далерджону Мирзоеву*, Рачабализоде Муродали* и Шамсиддину Фаридуни*.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию.
* — внесены в список террористов и экстремистов в России.
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