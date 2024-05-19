Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Суд ранее оставил фигурантов дела еще на три месяца под стражей.

Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Апелляционная жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» была направлена в Басманный суд Москвы. Сведения об этом появились в базе данных столичных судов.

Согласно информации, жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову*, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде*, Назримаду Лутфуллои* и Якубджону Юсуфзоде*. Кто из четверых подал апелляционную жалобу, не уточняется.

Басманный суд Москвы 16 мая продлил арест на три месяца, до 22 августа, обвиняемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — Мухаммадсобиру Файзову*, Далерджону Мирзоеву*, Рачабализоде Муродали* и Шамсиддину Фаридуни*.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России.

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