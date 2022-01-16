Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще испытывают люди разных знаков зодиака

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 5 775

Астрологи рассказали, какие чувства захватывают рожденных под своими созвездиями людей.

Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще испытывают люди разных знаков зодиака

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter, NASA, Andrey Arkusha, kati, Michaela Begsteiger, Christine Langer-Püschel / CHROM

Астрологи отмечают, что каждый зодиакальный знак наделяет его представителя ярко выраженными группами эмоций и чувств. Что испытывают люди, рожденные под своими созвездиями, рассказали специалисты по чтению звездных карт.

Раки, Львы и Скорпионы

Чаще других подвержены сомнениям. Понять это со стороны бывает сложно. Эти знаки склонны скрывать эмоции. В мыслях же они постоянно возвращаются к уже совершенным поступкам, обдумывая правильность своих действий.

Овны, Близнецы и Стрельцы

Рожденных под этими знаками нередко одолевают переживания. Такие люди бывают весьма эмоциональны и бурно реагируют на разного рода события своей жизни.

Девы, Весы и Козероги

Принадлежащий к одному из этих знаков человек склонен к негативным эмоциям. По мнению астрологов, такие чувства появляются у представителей трех созвездий чаще, чем у других.

Тельцы, Водолеи и Рыбы

Волнуются из-за чужого мнения. Для некоторых из них важна лишь точка зрения близкого друга. Другие переживают о том, что про них думает все окружение.

Ранее 5-tv.ru писал, что каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?

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Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще испытывают люди...

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