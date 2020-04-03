Чиновник написал заявление по собственному желанию.

Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина. Временно исполняющим обязанности главы Камчатского края назначен Владимир Солодов.

Экс-губернатор Владимир Илюхин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию 2 апреля. Он возглавлял край с 2011 года, что является самым длительным сроком на данном посту после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин после отставки Игоря Орлова назначил врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Также сменился глава региона в Коми — российский лидер назначил врио Владимира Уйбу. До этого чиновник занимал пост заместителя министра здравоохранения.

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