Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина. Временно исполняющим обязанности главы Камчатского края назначен Владимир Солодов.

Экс-губернатор Владимир Илюхин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию 2 апреля. Он возглавлял край с 2011 года, что является самым длительным сроком на данном посту после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин после отставки Игоря Орлова назначил врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Также сменился глава региона в Коми — российский лидер назначил врио Владимира Уйбу. До этого чиновник занимал пост заместителя министра здравоохранения.