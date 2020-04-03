Российские регионы усиливают режим самоизоляции
Каждое нарушение гражданами карантина теперь будет фиксироваться в МВД, Минздраве и Роспотребнадзоре, а также продублируется на Едином портале госуслуг.
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С этого дня под еще больший контроль попадают те, кто вынужден из-за коронавируса находиться на карантине. Каждое нарушение строгого режима теперь будет фиксироваться в МВД, Минздраве и Роспотребнадзоре. Те, кто решил самовольно выйти из карантина, получат предупреждение в виде смс-сообщения. Информация о нарушении продублируется также на Едином портале госуслуг.
Кроме того, в усиленном режиме патрулируются улицы. В Москве, к примеру, дополнительные наряды конной полиции вывели в парки и скверы. Они сейчас закрыты для посещения, и стражи порядка следят, чтобы жители столицы не нарушали этот режим. Людям напоминают, что необходимо как можно реже выходить на улицу.
Во Владивостоке сегодня экстренно перекрывают все дороги, ведущие к популярным местам отдыха: паркам и пляжам. На пути к ним возводят бетонные ограждения.
А в Чечне с этого дня ввели комендантский час. Выходить на улицу с восьми вечера до восьми утра запрещено. Это первый российский регион, где приняты столь жесткие меры. Ранее стало известно, что с пятого апреля республика приостанавливает движение всех видов транспорта через административные границы.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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