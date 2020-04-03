Экс-участница «Фабрики» Саша Савельева поразила фанатов новым имиджем

Певица перевоплотилась в роковую брюнетку.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева решила ненадолго сменить имидж для фотосессии. Девушка надела парик из темных волос, имитирующий дреды, и облегающее прозрачное платье, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Артистка позировала перед камерой под музыку, активно размахивая «волосами». Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

Instagram @sasha_savelieva

Подписчики, привыкшие видеть Сашу милой блондинкой, были поражены ее новым образом.

«Вам все идет»;

«Мне Шер напомнила, светленькой все же лучше»;

«Совсем худая стала!»

«Парик прикольный, но в темный, думаю, краситься все же не стоит»;

«Вот это вы похудели, тонкая и звонкая, хвалю»;

«Ого, неожиданно, вас не узнать», — прокомментировали подписчики.

Саша выложила в свой профиль в Instagram бэкстейдж со съемки и отметила, что очень соскучилась по друзьям и коллегам.

«Ну что, карантин-тайм до 30 апреля. Блин, я очень соскучилась по всем своим друзьям и коллегам. Представляю, какими трогательными и прекрасными будут наши встречи, когда весь этот… закончится», — написано в посте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Савельева в образе Шамаханской царицы восхитила фанатов.

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