Экс-участница «Фабрики» Саша Савельева поразила фанатов новым имиджем
Певица перевоплотилась в роковую брюнетку.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева решила ненадолго сменить имидж для фотосессии. Девушка надела парик из темных волос, имитирующий дреды, и облегающее прозрачное платье, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Артистка позировала перед камерой под музыку, активно размахивая «волосами». Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.
Подписчики, привыкшие видеть Сашу милой блондинкой, были поражены ее новым образом.
«Вам все идет»;
«Мне Шер напомнила, светленькой все же лучше»;
«Совсем худая стала!»
«Парик прикольный, но в темный, думаю, краситься все же не стоит»;
«Вот это вы похудели, тонкая и звонкая, хвалю»;
«Ого, неожиданно, вас не узнать», — прокомментировали подписчики.
Саша выложила в свой профиль в Instagram бэкстейдж со съемки и отметила, что очень соскучилась по друзьям и коллегам.
«Ну что, карантин-тайм до 30 апреля. Блин, я очень соскучилась по всем своим друзьям и коллегам. Представляю, какими трогательными и прекрасными будут наши встречи, когда весь этот… закончится», — написано в посте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Савельева в образе Шамаханской царицы восхитила фанатов.
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