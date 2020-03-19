«Тебе очень идет!» — Савельева в образе Шамаханской царицы восхитила фанатов
Экс-солистка группы «Фабрика» поинтересовалась у фанатов, как протекает их карантин по коронавирусу.
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, как протекает их карантин по коронавирусу. Пост она сопроводила фотографией в образе Шамаханской царицы.
«Неожиданно тематическая фотка получилась», — подписала Савельева снимок для одного из модных журналов.
На фото она позирует в белом наряде с длинными рукавами и маске в восточном стиле. Благодаря этому аксессуару и макияжу певица сделала акцент на своих чарующих глазах.
«Столько напутственных слов, столько сострадания и участия. Такое количество доброй энергии витает не только в соцсетях, а по всему миру. Продолжаем в том же духе. Кто уже сел на добровольный карантин? Какие дела уже сделали? Удалось ли отдохнуть?» — спросила у подписчиков Саша.
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В комментариях поклонники рассказывают о своих буднях в условиях пандемии COVID-19 и делают комплименты Савельевой.
«С маленькими детьми домашний декрет плавно перешел в домашний карантин. Все без изменений»;
«Какая же вы красивая»;
«Шамаханская царица»;
«Сашуль, а тебе очень идет!» — написали пользователи.
На карантин из-за коронавируса ранее обратила внимание и звезда «Орла и решки» Леся Никитюк. Она опубликовала свои «растолстевшие» фото.
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