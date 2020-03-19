Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, как протекает их карантин по коронавирусу. Пост она сопроводила фотографией в образе Шамаханской царицы.

«Неожиданно тематическая фотка получилась», — подписала Савельева снимок для одного из модных журналов.

На фото она позирует в белом наряде с длинными рукавами и маске в восточном стиле. Благодаря этому аксессуару и макияжу певица сделала акцент на своих чарующих глазах.

«Столько напутственных слов, столько сострадания и участия. Такое количество доброй энергии витает не только в соцсетях, а по всему миру. Продолжаем в том же духе. Кто уже сел на добровольный карантин? Какие дела уже сделали? Удалось ли отдохнуть?» — спросила у подписчиков Саша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 18 Мар 2020 в 7:17 PDT

В комментариях поклонники рассказывают о своих буднях в условиях пандемии COVID-19 и делают комплименты Савельевой.

«С маленькими детьми домашний декрет плавно перешел в домашний карантин. Все без изменений»;

«Какая же вы красивая»;

«Шамаханская царица»;

«Сашуль, а тебе очень идет!» — написали пользователи.

На карантин из-за коронавируса ранее обратила внимание и звезда «Орла и решки» Леся Никитюк. Она опубликовала свои «растолстевшие» фото.