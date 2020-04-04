«Заводной апельсин»: Максим Виторган озадачил поклонников странным фото

На снимке у актера, по выражению подписчиков, «желтушность в белках и пурпур в кожных покровах».

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Максим Виторган озадачил поклонников странным, нездоровым цветом кожи на селфи. На своей странице в Instagram актер опубликовал чрезвычайно сложную для непосвященных в тему рецензию на только что просмотренный им сериал «Колл-центр», но еще более загадочным показался подписчикам снимок, которым бывший муж Ксении Собчак проиллюстрировал свой пост. По какой-то причине актер на нем обнажен и совершенно оранжевого цвета.

Instagram @mvitorgan

«Фото… Как из сауны что ли? Как будто из солярия? Загорелый?»

«Какой удивительный снимок, какие краски!»

«А что за желтушность в белках и пурпур в кожных покровах?»

«Макс тебя из духовки достали?» — недоумевают пользователи.

«Ой, как кура гриль!»

«На омара вареного похожи».

«Мавр!»

«Заводной апельсин!» — шутят комментаторы.

Некоторые отмечают при этом, что артист серьезно похудел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган обратился к медикам с симптомами пневмонии.

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