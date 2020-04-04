«Заводной апельсин»: Максим Виторган озадачил поклонников странным фото
На снимке у актера, по выражению подписчиков, «желтушность в белках и пурпур в кожных покровах».
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Максим Виторган озадачил поклонников странным, нездоровым цветом кожи на селфи. На своей странице в Instagram актер опубликовал чрезвычайно сложную для непосвященных в тему рецензию на только что просмотренный им сериал «Колл-центр», но еще более загадочным показался подписчикам снимок, которым бывший муж Ксении Собчак проиллюстрировал свой пост. По какой-то причине актер на нем обнажен и совершенно оранжевого цвета.
«Фото… Как из сауны что ли? Как будто из солярия? Загорелый?»
«Какой удивительный снимок, какие краски!»
«А что за желтушность в белках и пурпур в кожных покровах?»
«Макс тебя из духовки достали?» — недоумевают пользователи.
«Ой, как кура гриль!»
«На омара вареного похожи».
«Мавр!»
«Заводной апельсин!» — шутят комментаторы.
Некоторые отмечают при этом, что артист серьезно похудел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган обратился к медикам с симптомами пневмонии.
Читайте также
74%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?