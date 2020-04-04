Полуголый испанец с двумя мечами напал на полицию из-за заражения коронавирусом

Полуголый мужчина, вооруженный двумя мечами, напал на полицию в испанском Мадриде. Он заявил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19. Видео с задержанием нарушителя появилось в Twitter.

Раздетый по пояс мужчина ходил по улице в районе Мораталас. Он размахивал мечами и что-то кричал. На место вызвали полицию, однако смутьяна это не остановило. Он не успокоился даже тогда, когда на него направили винтовки и начали стрелять в воздух.

Чтобы задержать смутьяна, пришлось использовать полицейский микроавтобус. Он поехал прямо на мужчину, пытаясь блокировать его между другими автомобилями. В ответ испанец начал бить клинками по капоту и лобовому стеклу машин. В итоге мужчину все-таки удалось задержать.

По информации источников агентства Europa Press, в полиции мужчина заявил, будто болен коронавирусом COVID-19.

Как сообщал 5-tv.ru, Испания занимает первое место по числу заболевших коронавирусом нового типа — COVID-19 там болеют почти 120 тысяч человек.

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