Медсестра из Дагестана извинилась за фейк о коронавирусе в городской больнице

Медсестра из Махачкалы принесла извинения за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Женщина заявила, что в Дагестане нет зараженных COVID-19.

Она опубликовала в соцсети видео, на котором продемонстрировала пустые палаты неврологического отделения, выдавая его за инфекционное.

Позже выяснилось, что палаты освободили специально на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в Дагестане. Снявшая фейковый ролик принесла публично извинения.

«Видео, которое я вам показала, не имеет никакого отношения к инфекционной больнице. Я извиняюсь, прощу прощения, что донесла до населения неправильную информацию», — сказала она.

Ситуацию прокомментировал помощник главного врача по связям с общественностью и СМИ ГКБ города Махачкалы Исрафил Исрафилов.

«Вызвал большой резонанс ролик, который якобы был снят в инфекционной больнице с пустующими палатами, что в Дагестане нет коронавирусных пациентов. Ответственно заявляю, что видео было снято в отделении неврологии. На видео было зафиксировано, что пустуют палаты. Все палаты пустуют, потому что мы являемся резервной больницей, которая готовится к приему коронавирусных пациентов», — заявил он.

По данным на 4 апреля в Дагестане зафиксировано 25 зараженных COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане состоялся суд над женщиной, распространившей фейк о коронавирусе. Тогда 47-летнюю жительницу Альметьевска приговорили к штрафу.

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