В этот день не советуют держать деньги на виду — можно остаться нищим.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: znaj.ua;

Православные верующие чтят 5 апреля память святого Никона Печерского. Мученик был первым сподвижником и последователем учения основателя Киево-Печерской обители Антония.

Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев одного из великих князей, за что навлек на себя немилость власть имущего. После этого мученик из-за гонений вынужден был отбыть в отдаленную местность.

Но и на далеком полуострове Тмутаракань Никон Печерский не забывал о богослужении и создал там монастырь Пресвятой Богородицы.

Что можно делать 5 апреля

В этот день люди по традиции посвящали время генеральной уборке. Стиралось постельное белье, чистились матрасы и ковры, в доме все убиралось «до блеска». Считалось, что подобные действия принесут в жилище благодать и гармонию. После трудного дня все отправлялись в баню, чтобы очистить свои тело и дух.

Также 5 апреля принято производить первые работы в саду и огороде. Осуществлялась приборка и высаживалась различная растительность — яблони, груши, кусты смородины.

Что категорически нельзя делать 5 апреля

Ни в коем случае нельзя держать деньги на виду. Это может привести не только к неожиданным тратам, но и к нищете. Также не рекомендуется в этот день спать на чужой подушке, потому что таким образом можно притянуть все негативные мысли другого человека.

Женщинам 5 апреля не советуют красить волосы и вообще менять прическу. Это может привести к затяжным трудностям на личном фронте.

Приметы 5 апреля

— услышали первый весенний гром — к дождливому, холодному лету;

— ясное звездное небо ночью — следующий день будет морозным;

— птицы выдергивают перья под окнами — в семью придет несчастье;

— кошка чихает и кашляет — скоро придет период затяжных дождей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 4 апреля в день Василия Теплого.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:53
«Не сдадимся, мама!» — дочь Пелагеи о ситуации с коронавирусом
8:45
Почему экономика европейский стран оказалась неспособна противостоять кризису в период пандемии
8:36
Стало известно, почему Бузова изобразила беременность
8:28
Врач назвал главные риски самоизоляции для пожилых людей
8:17
Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с фанатами
8:08
«Я призвал коронавирус!» — Киркоров считает себя причастным к происходящим в мире событиям

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок