Православные верующие чтят 5 апреля память святого Никона Печерского. Мученик был первым сподвижником и последователем учения основателя Киево-Печерской обители Антония.

Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев одного из великих князей, за что навлек на себя немилость власть имущего. После этого мученик из-за гонений вынужден был отбыть в отдаленную местность.

Но и на далеком полуострове Тмутаракань Никон Печерский не забывал о богослужении и создал там монастырь Пресвятой Богородицы.

Что можно делать 5 апреля

В этот день люди по традиции посвящали время генеральной уборке. Стиралось постельное белье, чистились матрасы и ковры, в доме все убиралось «до блеска». Считалось, что подобные действия принесут в жилище благодать и гармонию. После трудного дня все отправлялись в баню, чтобы очистить свои тело и дух.

Также 5 апреля принято производить первые работы в саду и огороде. Осуществлялась приборка и высаживалась различная растительность — яблони, груши, кусты смородины.

Что категорически нельзя делать 5 апреля

Ни в коем случае нельзя держать деньги на виду. Это может привести не только к неожиданным тратам, но и к нищете. Также не рекомендуется в этот день спать на чужой подушке, потому что таким образом можно притянуть все негативные мысли другого человека.

Женщинам 5 апреля не советуют красить волосы и вообще менять прическу. Это может привести к затяжным трудностям на личном фронте.

Приметы 5 апреля

— услышали первый весенний гром — к дождливому, холодному лету;

— ясное звездное небо ночью — следующий день будет морозным;

— птицы выдергивают перья под окнами — в семью придет несчастье;

— кошка чихает и кашляет — скоро придет период затяжных дождей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 4 апреля в день Василия Теплого.