Что можно и нельзя 6 апреля в День святого Артемия Солунского

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Валентин Черников
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Этот день принято называть дери полоз, причина тому в погоде, которая обычно стоит в это время.

Что можно и нельзя 6 апреля в День святого Артемия Солунского

Фото: Depositphotos / Xalanx

6 апреля (24 марта по старому стилю) православные верующие чтут память преподобных Захария, Иакова и святителя Артемия Солунского. В честь последнего на Руси этот день назывался «Артемон — дери полоз». В это время таял снег и тот, кто еще не сменил сани на телегу, рисковал ободрать полозья.

Традиции на 6 апреля

Предки начинали этот день с разведения костров во дворах. Сжигали старые соломенные матрасы, трухлявые столы и лавки. Считалось, что большое пламя отгоняет нечисть. Так люди очищали землю от темных сил перед праздником Пресвятой Богородицы, который отмечается 7 апреля. Огонь разводили и вдоль дорог, чтобы указать дорогу к церкви. Начиналась подготовка к Благовещению.

В первой половине дня очищали дом от грязи и пыли, если не сделали этого накануне. За вечерей собирали всю семью, накрывали на стол постные блюда. За трапезой вспоминали всех родных и близких, кто отошел в мир иной, и молились о здоровье живых.

Что нельзя делать 6 апреля

В послеобеденное время запрещается тяжело работать, заниматься стиркой, уборкой, браться за рукоделие. Сыздавна это считается грехом. Нельзя сквернословить, ругаться, обижать людей и животных.

Не рекомендуется ходить в гости и принимать их у себя, чтобы не отвадить удачу. Не стоит заниматься финансами, иначе деньги могут утечь сквозь пальцы.

Приметы на 6 апреля

Теплый день обещает хорошую весну и скорое наступление лета;

Если к сегодняшнему дню снег еще не растаял, долго еще лежать будет;

Жаворонок заливается — к теплу, а если зяблик поет — к холоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в какие дни апреля лучше совсем не выходить из дома. Ночное светило, временно потерявшее курс, может доставить людям немало неприятностей.

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