Фото подозреваемого в расстреле пятерых человек под Рязанью

В сети появилось фото мужчины, подозреваемого в расстреле пятерых человек под Рязанью. Четверых парней и девушку застрелили из охотничьего ружья.

В ГУ МВД по Рязанской области заявили, что личность подозреваемого в убийстве нескольких человек установлена. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Предполагаемый преступник задержан и доставлен на допрос к следователям.

Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района. По предварительным данным, местный житель убил четверых парней и девушку в результате вспыхнувшего бытового конфликта. Подозреваемый был соседом жертв.

«Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно, между ними произошел конфликт», — цитирует ТАСС источник в МВД.

Орудие убийства нашли в его квартире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.