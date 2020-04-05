На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

На главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта подали в суд, пишет издание Las Vegas Review-Journal.

Иск против Уайта подал агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос, который утверждал — руководитель UFC не заплатил ему обещанные некогда 450 тысяч долларов. По словам заявителя, Уайт не выполнил условие договора, согласно которому Рамос за вознаграждение должен был молчать о подробностях давнего уголовного дела.

Сообщается, что в 2014–2015 годах Эрнесто Рамос хотел получить от Уайта 200 тысяч долларов. Вымогатель пообещал, что в случае невыполнения требований он обнародует ролик со сценами сексуального характера, в которых участвовал Уайт. По некоторым данным, в материалах злоумышленника были доказательства регулярных супружеских измен руководителя UFC с танцовщицей в Лас-Вегасе. Тогда Рамоса обвинили в вымогательстве и отправили за решетку.

«Только что узнал, что вчера против меня подали иск. Этот парень отсидел в тюрьме за попытку вымогательства пять лет назад. Сейчас он нанял адвоката, также имеющего криминальный бэкграунд. Теперь он требует от меня десять миллионов долларов. Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков», — высказался по этому поводу Уайт, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дэйна Уайт рассказал — возможный поединок между ирландцем Макгрегором и россиянином Нурмагомедовым пройдет не в Москве.