Опубликован список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево
По последним данным, в результате трагедии пострадали десять человек. Трое погибли.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru
Число пострадавших при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуево возросло до десяти человек. 5-tv.ru публикует список.
- Михаил Вазягин (19 лет);
- Григорий К. (16 лет);
- Наталья Карпова (47 лет);
- Марина Конторщикова (62 года);
- Владимир Муртазин (23 года);
- Татьяна Алешина (74 года);
- Галина Кудрявцева (58 лет);
- Ирина Зарытова (53 года);
- Ольга Конышева (37 лет);
- Неизвестная женщина, отказавшаяся назвать имя и фамилию.
Еще три человека в результате взрыва газа погибли. Личности двоих из них устанавливаются, третья жертва — 59-летняя Лариса Б.. Всего в доме были зарегистрированы 154 человека.
Как сообщал 5-tv.ru трагедия в Орехово-Зуево произошла 4 апреля. Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме — обрушились три этажа. Аварийно-спасательные работы уже завершились.
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