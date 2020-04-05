Опубликован список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево

По последним данным, в результате трагедии пострадали десять человек. Трое погибли.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

Число пострадавших при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуево возросло до десяти человек. 5-tv.ru публикует список.

  1. Михаил Вазягин (19 лет);
  2. Григорий К. (16 лет);
  3. Наталья Карпова (47 лет);
  4. Марина Конторщикова (62 года);
  5. Владимир Муртазин (23 года);
  6. Татьяна Алешина (74 года);
  7. Галина Кудрявцева (58 лет);
  8. Ирина Зарытова (53 года);
  9. Ольга Конышева (37 лет);
  10. Неизвестная женщина, отказавшаяся назвать имя и фамилию.

Еще три человека в результате взрыва газа погибли. Личности двоих из них устанавливаются, третья жертва — 59-летняя Лариса Б.. Всего в доме были зарегистрированы 154 человека.

Как сообщал 5-tv.ru трагедия в Орехово-Зуево произошла 4 апреля. Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме — обрушились три этажа. Аварийно-спасательные работы уже завершились.

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