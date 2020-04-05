Опубликован список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево

Число пострадавших при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуево возросло до десяти человек. 5-tv.ru публикует список.

Михаил Вазягин (19 лет); Григорий К. (16 лет); Наталья Карпова (47 лет); Марина Конторщикова (62 года); Владимир Муртазин (23 года); Татьяна Алешина (74 года); Галина Кудрявцева (58 лет); Ирина Зарытова (53 года); Ольга Конышева (37 лет); Неизвестная женщина, отказавшаяся назвать имя и фамилию.

Еще три человека в результате взрыва газа погибли. Личности двоих из них устанавливаются, третья жертва — 59-летняя Лариса Б.. Всего в доме были зарегистрированы 154 человека.

Как сообщал 5-tv.ru трагедия в Орехово-Зуево произошла 4 апреля. Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме — обрушились три этажа. Аварийно-спасательные работы уже завершились.