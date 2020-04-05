Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево завершены. Об этом сообщает МЧС по региону. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек. Среди них оказался подросток, спасенный очевидцами. Трое жителей дома погибли.

Трагедия произошла в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже во втором подъезде взорвалась газовая колонка. По словам местных жителей, от мощной взрывной волны пострадали два подъезда.

По данному факту Следственный комитет РФ проводит досудебную проверку. Правоохранительные органы устанавливают количество жертв, а также причины взрыва.

Ранее 5 tv.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль расследование дела о ЧП. Также глава Подмосковья распорядился разместить эвакуированных жильцов дома в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.