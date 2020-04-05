По одному миллиону получат семьи погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево

Трагедия произошла 4 апреля в многоквартирном доме на улице Гагарина.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по одному миллиону рублей. Об обещанной компенсации сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Тем жильцам дома, которым потребовалось временное жилье после ЧП, выплатят по 500 тысяч рублей. Кроме того, в качестве первой помощи каждый житель пострадавшего от взрыва дома получит по 30 тысяч. Одиноким выплатят по 50 тысяч рублей. Уточняется, что размер компенсации также будет зависеть от причиненного ущерба.

Накануне в Орехово-Зуево, в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Гагарина, 31 произошел взрыв. Трагедия унесла жизни трех человек, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести. Всего в доме проживали 154 жильца.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Среди них — утечка газа, неисправность оборудования и неосторожное обращение с ним.

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