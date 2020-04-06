Три человека получили ранения в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека получили ранения в результате стрельбы в тобольской деревне Маслова в Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Также в ведомстве подтвердили ранее озвученную информацию о том, что госпитализация потребовалась только одному пострадавшему, остальные будут проходить лечение амбулаторно. Информации о причинах произошедшего и о стрелявшем пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в эти выходные в Рязанской области, которая закончилась гибелью четырех молодых людей и девушки. Предварительно, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. Соседи рассказали, что убивший пятерых мужчина состоял на учете в психдиспансере. По другой информации, он там работал.