ЧП произошло вечером в деревне Маслова под Тобольском.

Три человека получили ранения в результате стрельбы в Тюменской области

Фото: ТАСС/Карпухин Сергей

Три человека получили ранения в результате стрельбы в тобольской деревне Маслова в Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения. 

Также в ведомстве подтвердили ранее озвученную информацию о том, что госпитализация потребовалась только одному пострадавшему, остальные будут проходить лечение амбулаторно. Информации о причинах произошедшего и о стрелявшем пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в эти выходные в Рязанской области, которая закончилась гибелью четырех молодых людей и девушки. Предварительно, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. Соседи рассказали, что убивший пятерых мужчина состоял на учете в психдиспансере. По другой информации, он там работал.

 

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