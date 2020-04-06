Певица выложила в микроблог архивный снимок почти полувековой давности.

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Фото, видео: Instagram @buslya

Архивный снимок Татьяны Булановой позабавил ее подписчиков в Instgaram. Месяцем ранее певица отпраздновала 51-летие. По случаю дня рождения она не придавалась воспоминаниям о детстве и не выкладывала старых фотографий, зато сделала это теперь.

В кадре можно увидеть серьезную, явно чем-то недовольную малышку с бантом на голове. Здесь Тане не более трех лет. Умилительная девочка не оставила равнодушными пользователей соцсети. Многие отметили, что уже на этом фото у маленькой Булановой проглядываются черты будущей артистки.

Instagram @buslya

«С детства было видно, что вы покорите мир!»

«Какая серьезная девочка!»

«Такой сладкий пупс! Хочется зацеловать, затискать»;

«Кто обидел Таню?»

«Очень задумчивая, думу думает», — ответили покоренные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова сравнила свое фото 30-летней давности со «свежим».

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