До и после: Буланова сравнила свое фото 30-летней давности со «свежим»

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Ниса Мурзанаева
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По мнению фанатов, единственное отличие между снимками — ширина бровей исполнительницы.

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Фото, видео: Instagram @buslya

Российская певица 51-летняя Татьяна Буланова опубликовала в Instagram фотографию, на которой ей всего 22 года. Для сравнения суперзвезда 90-х предложила подписчикам полюбоваться ее недавней фотосессией. По мнению поклонников, единственное отличие между снимками — ширина бровей исполнительницы.

При чем, более широкий контур бровей на ретро фотографии показался фанатам предпочтительнее.

«Даже брови в тренде!» — отметили пользователи сети.

Instagram @buslya

Поклонники Татьяны Булановой в большинстве своем заявили, что звезда с тех пор ни капли не изменилась. Действительно, на «свежих» снимках исполнительница выглядит свежо и подтянуто. Фанаты осыпали кумира множеством комплиментов в комментариях.

«Само совершенство»;

«С каждым годом все красивее и шикарнее»;

«Еще с моих времен фото, 90-х»;

«Ничуть не изменилась!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две женщины подрались во время выступления Татьяны Булановой в Рязани. Над инцидентом посмеялась экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. Певица заявила — «Танька всех обскакала», пишут «Дни.ру».

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