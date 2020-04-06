На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2
Согласно шкале интенсивности подобное сейсмологическое явление является «разрушительным».
Фото: ТАСС/ZEUS
На северо-западе Китая около трех часов назад произошло серьезное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Географической службы РАН.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 142 километрах восточнее района Шуймогоу. Информации о последствиях землетрясения не поступали, хотя по интенсивности оно является «разрушительным».
Читайте также
-2° 772 мм рт. ст.
80%
80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?